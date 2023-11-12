Глава FIAS: чемпионат мира 2023 года получился по-настоящему зрелищным

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался о проведении чемпионата мира в 2023 году.

«Чемпионат мира по самбо получился по-настоящему зрелищным и подарил спортсменам и зрителям новые яркие эмоции и победы. Хотел бы отметить успех камерунского самбиста Сейду Нжи Мулу. Очень рад, что расширяется география стран, завоевавших медали», — цитирует Шестакова пресс-служба FIAS.

Он также выразил слова благодарности Федерации самбо Армении и генеральным партнёрам чемпионата мира за помощь в организации и проведении мундиаля в год 85-летия самбо.

Турнир прошёл в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские самбисты выступили в нейтральном статусе. Помимо 13 золотых медалей, в коллекции российской команды две серебряные и три бронзовые награды.

Ранее россиянин Саид Саидов стал победителем чемпионата мира по боевому самбо 2023 года в Ереване.