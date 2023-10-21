«Не проронила ни слезинки»: Колесниченко — о предстоящем пропуске Олимпиады-2024, миссии посла ГТО и завершении карьеры

Международные соревнования, запланированные на 2024 год в России, будут не ниже, а возможно и выше уровнем, чем Олимпиада в Париже. Такое мнение в интервью RT выразила трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко. Также она поделилась впечатлениями от посещения форума «Россия — спортивная держава» в Перми, рассказала, как стала послом ГТО, и призналась, что пока не готова обсуждать завершение карьеры.

— Вы впервые принимаете участие в форуме «Россия — спортивная держава» или уже приходилось бывать?

— В качестве спикера выступаю впервые. Я была в Ульяновске в 2018 году, но надеюсь, что не раз в пять лет буду приезжать на форум (смеётся). Мне очень нравится мероприятие. Красивый город Пермь, и организация, как всегда у нас бывает, на высоте. Много интересных экспозиций, стендов. Не везде успела пробежаться, но ещё будет возможность. Попробовала пострелять из биатлонной винтовки — три из пяти попала. Неплохой результат, считаю, для человека, который никогда не занимался биатлоном и вообще относится не к зимним видам спорта, а к летним.

— Расскажите, как вы стали послом ГТО?

— Инициатором был мой муж Андрей Арбузов. В 2019 году комплекс ГТО вошёл в состав проекта «Спорт — норма жизни», и с того момента мы активно принимаем участие в его развитии как в Москве, так и в других регионах. Хочется ещё больше ездить по разным, особенно маленьким городам, потому что в столице об этом все знают, а за её пределами далеко не всегда.

Меня сегодня приятно удивили данные опроса, что 70% слышали о существовании комплекса ГТО. Но хочется, чтобы люди не просто знали, но и занимались. Мне, как профессиональному спортсмену, важно привить каждому человеку любовь к спорту, к занятиям физической культурой. Чтобы люди занимались этим не потому, что нужно, а просто потому, что им это нравится.

— Наверняка во время своих поездок встречаетесь со множеством детей.

— Да, и это так здорово! Вижу их яркие глаза, которые загораются ещё больше при появлении известных спортсменов. У меня такого примера, к сожалению, в жизни не было. Я из маленького города Ленинградской области и в детстве никогда не видела ни одного олимпийского чемпиона. Думаю, что мы для детей — отличная мотивация, заряд духа, чтобы идти к своей цели. Наша миссия — помочь детям достичь тех результатов, которые они хотят.

Мне, например, безумно приятно, что в нашей сборной есть девочка, которая начинала у моего же тренера. Она только-только пришла, а я уже нахожусь на завершающем этапе, но, надеюсь, благодаря моему примеру люди из маленьких городков поверят, что невозможное — возможно. Что можно достичь результата, попасть в сборную, стать чемпионом — и это реальность.

— Вы проделали большой путь в спорте, и важным пунктом на нём была Олимпиада в Париже. Однако теперь участие в Играх под большим вопросом.

— Если говорить о синхронном плавании, то уже можно с уверенностью сказать, что Олимпиада для нас не состоится. Что могу сказать об этом… У меня всё есть. У меня есть олимпийское золото, все награды чемпионатов мира. Я ни в коем случае не жалею. Да, я хотела поехать в Париж и ради этого оставалась в спорте. Но я не проронила ни одной слезинки, узнав о том, что судьба распорядилась иначе. Ничего, это жизнь, это опыт. Я без доли сожаления буду принимать участие в великолепных стартах, которые организовывает наша страна — в Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы. Уверена, что они будут не ниже, а может быть даже и выше уровнем, чем Олимпиада.

— В каких программах вы сейчас задействованы?

— Делаю акцент на дуэте, а сольные и групповые выступления пока под вопросом. Если соревнования пройдут по олимпийской программе, то буду выступать и в дуэте, и в группе.

— Наблюдали ли за чемпионатом мира летом? С какими чувствами?

— Да, смотрела с большим интересом. У нас сейчас ввели новые правила, судейство построено теперь иначе, поэтому мировое первенство было максимально непредсказуемым. Мне было любопытно наблюдать за турниром. Это тоже своего рода опыт, необходимый для понимания, к чему мы идём.

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— Алла Шишкина говорила, что с введением новых правил все команды выглядят одинаково и невозможно отличить одну от другой…

— Что ж, если все выглядят одинаково, значит, мы должны добавить креатива. Чем мы и занимаемся на данном этапе. Правила жёсткие, но я считаю, что нужно и можно оставить искусства хоть чуть-чуть: хореографию, какое-то понятие образа. Даже за новыми техническими требованиями можно показать какую-то историю. Это очень сложно, но я уверена, что реализуемо. Покажем, что у нас получилось, уже в декабре на ближайших соревнованиях.

— Раньше вы говорили, что вряд ли останетесь в спорте после Парижа. Какие теперь планы?

— Жизнь покажет. Безусловно, я хотела поставить красивую точку в карьере на Олимпийских играх. Но сейчас я не готова загадывать далеко, пока ставлю себе цели на год. Сейчас это Игры дружбы в сентябре 2024 года. А дальше посмотрим — какое будет настроение, сколько будет сил. Конечно, возраст уже такой, когда нужно заканчивать, но знаете, на международной арене люди и до 40 лет плавали!

— Если в обозримом будущем откроют международные старты…

— …то ближайшим будет чемпионат мира 2025 года в Сингапуре. Но я ничего не загадываю (улыбается). Посмотрим.