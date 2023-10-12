Покровская заявила, что российские синхронистки пропустят Олимпиаду

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что национальная команда не поедет на летнюю Олимпиаду 2024 года.

«Да нас уже давно отстранили — и не только состав в групповых упражнениях как командный вид, но и дуэт. Мы в Олимпиаде не участвуем», — цитирует Покровскую ТАСС.

При этом тренер подчеркнула, что к антироссийским решениям Международного олимпийского комитета (МОК) она психологически готова.

«Но у нас впереди Игры БРИКС, Игры дружбы, молодёжь к ним готовится. Так что с мотивацией у нас проблем нет», — заключила Покровская.

МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищëв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен в суде оспорить решение МОК об отстранении.