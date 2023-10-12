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Покровская заявила, что российские синхронистки пропустят Олимпиаду

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что национальная команда не поедет на летнюю Олимпиаду 2024 года.
Покровская заявила, что российские синхронистки пропустят Олимпиаду
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Да нас уже давно отстранили — и не только состав в групповых упражнениях как командный вид, но и дуэт. Мы в Олимпиаде не участвуем», — цитирует Покровскую ТАСС.

При этом тренер подчеркнула, что к антироссийским решениям Международного олимпийского комитета (МОК) она психологически готова.

«Но у нас впереди Игры БРИКС, Игры дружбы, молодёжь к ним готовится. Так что с мотивацией у нас проблем нет», — заключила Покровская.

МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищëв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен в суде оспорить решение МОК об отстранении.

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