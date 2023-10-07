Синхронистка Шурочкина: спорт никогда не уйдёт из моей жизни
- РИА Новости
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«У меня есть школа танцев, центр всестороннего развития «Станция свободы», который был открыт совместно с моей мамой. Помимо танцев и спорта, наша задача — развивать внутреннюю индивидуальность. Мы стараемся делать детей свободными, раскрепощёнными, готовыми к коммуникации, а самое главное — счастливыми. Параллельно я веду спортивный блог «ФитоМаша», — заявила RT Шурочкина.
Она также отметила, что творчество сейчас для неё словно воздух.
«Я занимаюсь режиссурой, актёрским мастерством, снимаю короткометражные фильмы. Но и не исключаю, что после завершения спортивной карьеры стану тренером, например. Спорт никогда не уйдёт из моей жизни. Я продолжаю заниматься, мотивировать людей, делюсь советами. Хочется, чтобы каждый человек использовал все возможности своего тела», — добавила синхронистка.
В пятницу, 6 октября, Мария приняла участие в показе коллекции «Выбирай сердцем» от WAI by Anna Vellington на Sokol Fashion week.
«Я пробовала себя в роли модели и могу сказать, что показ удался. Сегодняшняя коллекция «Выбирай сердцем» от WAI by Anna Vellington мне очень понравилась. Принты, цвета, посадка — идеально для спорта», — поделилась впечатлениями спортсменка.
Ранее Шурочкина призналась, что хотела бы принять участие в Олимпиаде в Париже.