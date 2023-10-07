Синхронистка Шурочкина: спорт никогда не уйдёт из моей жизни

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина поделилась планами на жизнь после того, как завершит карьеру.

«У меня есть школа танцев, центр всестороннего развития «Станция свободы», который был открыт совместно с моей мамой. Помимо танцев и спорта, наша задача — развивать внутреннюю индивидуальность. Мы стараемся делать детей свободными, раскрепощёнными, готовыми к коммуникации, а самое главное — счастливыми. Параллельно я веду спортивный блог «ФитоМаша», — заявила RT Шурочкина.

Она также отметила, что творчество сейчас для неё словно воздух.

«Я занимаюсь режиссурой, актёрским мастерством, снимаю короткометражные фильмы. Но и не исключаю, что после завершения спортивной карьеры стану тренером, например. Спорт никогда не уйдёт из моей жизни. Я продолжаю заниматься, мотивировать людей, делюсь советами. Хочется, чтобы каждый человек использовал все возможности своего тела», — добавила синхронистка.

В пятницу, 6 октября, Мария приняла участие в показе коллекции «Выбирай сердцем» от WAI by Anna Vellington на Sokol Fashion week.

«Я пробовала себя в роли модели и могу сказать, что показ удался. Сегодняшняя коллекция «Выбирай сердцем» от WAI by Anna Vellington мне очень понравилась. Принты, цвета, посадка — идеально для спорта», — поделилась впечатлениями спортсменка.

Ранее Шурочкина призналась, что хотела бы принять участие в Олимпиаде в Париже.