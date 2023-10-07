Шурочкина: поехала бы на Игры в Париж, если бы продолжала активные тренировки

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина призналась, что хотела бы принять участие в Олимпиаде в Париже.

«Грядущая Олимпиада, конечно, очень притягательна. Париж — город мечты. Мне хотелось бы принять участие в соревнованиях, если бы была возможность. Но всё равно моя жизнь с последней Олимпиады довольно сильно поменялась, появились и другие проекты, которым я стала уделять значительное внимание. Так что теперь спорт стал лишь одной из составляющих моей жизни», — заявила Шурочкина RT.

Ранее Шурочкина оценила перспективы развития вида спорта в России в условиях изоляции.