Шурочкина: поехала бы на Игры в Париж, если бы продолжала активные тренировки
- РИА Новости
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«Грядущая Олимпиада, конечно, очень притягательна. Париж — город мечты. Мне хотелось бы принять участие в соревнованиях, если бы была возможность. Но всё равно моя жизнь с последней Олимпиады довольно сильно поменялась, появились и другие проекты, которым я стала уделять значительное внимание. Так что теперь спорт стал лишь одной из составляющих моей жизни», — заявила Шурочкина RT.
Ранее Шурочкина оценила перспективы развития вида спорта в России в условиях изоляции.