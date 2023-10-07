Шурочкина — об изоляции российского спорта: наших синхронисток ничто не сломит

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина оценила перспективы развития вида спорта в России в условиях изоляции.

«Однозначно, несмотря на сегодняшнюю обстановку в международном спорте, наших синхронисток ничто не сломит. Конечно, времена непростые, приходится много терпеть, но мы продолжаем всё так же упорно работать. Пару дней назад я сама была на спортивной базе «Озеро Круглое», разговаривала с Татьяной Николаевной Покровской. Она говорит, что всё идёт своим чередом — работа кипит. Условия, в которых мы находимся, значительно изменились, причём не только в синхронном плавании и не только для России, а в мире в целом. К этому надо относиться снисходительно и просто принимать ситуацию, потому что других вариантов, к сожалению, нет», — заявила RT Шурочкина.

Ранее Шурочкина заявила, что не исключает продолжения участия в профессиональных соревнованиях.