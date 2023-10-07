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Шурочкина: сейчас я беру перерыв в спорте, но не говорю о завершении карьеры

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина заявила, что не исключает продолжения участия в профессиональных соревнованиях.
Шурочкина: сейчас я беру перерыв в спорте, но не говорю о завершении карьеры
  • РИА Новости
  • © Юлия Зырянова

«Я продолжаю в данный момент тренироваться, но не в сборной, а самостоятельно, по личному желанию. Мы сейчас готовимся с Марией Киселёвой к шоу олимпийских чемпионов, которое проходит ежегодно. Там мы будем показывать красоту нашего вида спорта, а не соревноваться. Дальше время покажет. Не могу ручаться, что я не вернусь в большой спорт, но пока беру перерыв и тренируюсь в своё удовольствие, просто для поддержки физической формы», — заявила RT Шурочкина.

Ранее российская пловчиха Евгения Чикунова вошла в состав сборной России для участия в Играх БРИКС.

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