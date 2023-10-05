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Пловчиха Чикунова выступит на Играх БРИКС

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Российская пловчиха Евгения Чикунова вошла в состав сборной России для участия в Играх БРИКС.
Пловчиха Чикунова выступит на Играх БРИКС
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Также на Играх выступят Дарья Клепикова и Анастасия Маркова. В мужскую сборную попали Роман Акимов, Андрей Волков, Алексей Ткачёв и Георгий Глазунов.

Игры БРИКС пройдут в октябре 2023 года в ЮАР.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что пловчихе Чикуновой присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

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