Пловчиха Чикунова выступит на Играх БРИКС

Российская пловчиха Евгения Чикунова вошла в состав сборной России для участия в Играх БРИКС.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Также на Играх выступят Дарья Клепикова и Анастасия Маркова. В мужскую сборную попали Роман Акимов, Андрей Волков, Алексей Ткачёв и Георгий Глазунов.

Игры БРИКС пройдут в октябре 2023 года в ЮАР.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что пловчихе Чикуновой присвоено звание заслуженного мастера спорта России.