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Брусникина: решение World Aquatics наносит удар по синхронному плаванию

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Президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольга Брусникина прокомментировала решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) не допускать россиян до участия в соревнованиях в дуэтах и групповых стартах.
Брусникина: решение World Aquatics наносит удар по синхронному плаванию
  • Gettyimages.ru
  • © sportgraphic

«Решение World Aquatics — это очень серьёзный удар по нашему виду спорта. Из 11 дисциплин гипотетически могут быть допущены всего четыре: мужское и женское соло, техническая и произвольная программы, хотя это и не олимпийские дисциплины. Но могут быть другие условия, которые в принципе невыполнимы, поэтому надо будет разбираться в нюансах», — цитирует Брусникину РИА Новости.

Она также подчеркнула, что, скорее всего, российские спортсмены не смогут выступить в групповых упражнениях и в дуэте на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что россиянам нужно будет подписать декларацию для допуска от World Aquatics.

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