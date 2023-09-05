Брусникина: решение World Aquatics наносит удар по синхронному плаванию

Президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольга Брусникина прокомментировала решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) не допускать россиян до участия в соревнованиях в дуэтах и групповых стартах.

«Решение World Aquatics — это очень серьёзный удар по нашему виду спорта. Из 11 дисциплин гипотетически могут быть допущены всего четыре: мужское и женское соло, техническая и произвольная программы, хотя это и не олимпийские дисциплины. Но могут быть другие условия, которые в принципе невыполнимы, поэтому надо будет разбираться в нюансах», — цитирует Брусникину РИА Новости.

Она также подчеркнула, что, скорее всего, российские спортсмены не смогут выступить в групповых упражнениях и в дуэте на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что россиянам нужно будет подписать декларацию для допуска от World Aquatics.