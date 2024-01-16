Дружинин: Моисеева покинула пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду

Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что главный тренер сборной России Светлана Моисеева покинула свой пост.

«Федерация признательна Светлане Борисовне Моисеевой за многолетнюю работу со сборной России, которая радовала нас победами на континентальных и мировых первенствах, успехами на Олимпийских играх. Заслуги Светланы Борисовны перед российскими прыжками в воду отмечены званием заслуженного тренера России, ведомственными и государственными наградами, искренней любовью и признательностью спортсменов», — написал Дружинин в своих социальных сетях.

Он также сообщил, что главным тренером сборной России по прыжкам в воду предложили стать Глебу Гальперину.

Моисеева занимала пост главного тренера сборной с 2016 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сообщил, что принял решение отказаться участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.