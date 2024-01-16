Дружинин: Моисеева покинула пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду
- РИА Новости
«Федерация признательна Светлане Борисовне Моисеевой за многолетнюю работу со сборной России, которая радовала нас победами на континентальных и мировых первенствах, успехами на Олимпийских играх. Заслуги Светланы Борисовны перед российскими прыжками в воду отмечены званием заслуженного тренера России, ведомственными и государственными наградами, искренней любовью и признательностью спортсменов», — написал Дружинин в своих социальных сетях.
Он также сообщил, что главным тренером сборной России по прыжкам в воду предложили стать Глебу Гальперину.
Моисеева занимала пост главного тренера сборной с 2016 года.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сообщил, что принял решение отказаться участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.