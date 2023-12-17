Рылов: отказываюсь ехать на Олимпиаду, пока вода вновь не станет чистой

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сообщил, что принял решение отказаться участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», — цитирует 27-летнетнего Рылова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева раскритиковала условия World Aquatics по допуску россиян в нейтральном статусе.