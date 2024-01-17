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Поздняков — о желании мэра Парижа искупаться в Сене: от клопов сбежать решила в воду

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о намерении мэра Парижа Анны Идальго искупаться в Сене.
Поздняков — о желании мэра Парижа искупаться в Сене: от клопов сбежать решила в воду
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«От клопов сбежать решила в воду? Наверное, клопов 100 лет назад было меньше, когда принимали это решение», — сказал глава ОКР в эфире канала «Россия 24».

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию на Сене из-за сомнений в качестве воды.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее мэр Парижа пообещала искупаться в Сене в преддверии Олимпиады в Париже.

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