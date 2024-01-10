Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене в преддверии Олимпиады в Париже
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«Сена также станет доступной для купания. Я назначаю встречу на июль 2024 года перед открытием Игр для крупного общего купания. Я в нём приму участие», — приводит слова Идальго Figaro.
Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.
Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию на Сене из-за сомнений в качестве воды.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что в Париже организуют более строгий мониторинг загрязнения Сены перед Олимпиадой.