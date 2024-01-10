Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене в преддверии Олимпиады в Париже

Мэр Парижа Анна Идальго пообещала искупаться в Сене в преддверии заплывов в рамках соревнования по триатлону во время Олимпиады 2024 года.

«Сена также станет доступной для купания. Я назначаю встречу на июль 2024 года перед открытием Игр для крупного общего купания. Я в нём приму участие», — приводит слова Идальго Figaro.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию на Сене из-за сомнений в качестве воды.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что в Париже организуют более строгий мониторинг загрязнения Сены перед Олимпиадой.