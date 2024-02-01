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Плющев назвал полнейшей глупостью запрет латвийским сборным на игры с россиянами

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал решение правительства Латвии принять закон о запрете проведения игр сборным своей страны с командами России и Белоруссии.
Плющев назвал полнейшей глупостью запрет латвийским сборным на игры с россиянами
  • РИА Новости

«Полнейшая глупость со стороны Латвии, но, в общем-то, нам это по барабану. Они лишают себя возможности конкурировать на очень высоком уровне в различных видах спорта и развития на мировой арене. Ну а мы от этого соперничества ничего, по сути, и не имели. Можно ли назвать это ударом по собственным спортсменам? Наверное, есть виды спорта, в которых они всё же могли бы конкурировать с нами и расти, тем более территориально наши страны довольно близки и тут также есть экономические составляющие. А отвергать ближайшего соседа — это глупость и, в общем-то, сделано от слабости», — заявил Плющев RT.

Специалист также ответил на вопрос, могут ли Эстония и Литва последовать примеру своего соседа.

«Вполне. У них же эта болезнь передаётся воздушно-капельным путём. Они уже не знают, как раздуть свои ноздри ещё больше и сделать из себя что-то великое», — добавил он.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.

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