Колобков заявил, что МОК должен вынести санкции в отношении Латвии

Бывший глава Министерства спорта считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен жёстко отреагировать на решение Латвии запретить своим национальным сборным играть с командами из России и Белоруссии.

«МОК не просто должен выступить, он должен автоматически вынести санкции. Если этого не произойдёт, Международный олимпийский комитет распишется в своей политизированности, трусости и предвзятости», — цитирует Колобкова ТАСС.

Олимпийский чемпион по фехтованию подчеркнул, что власти Латвии вмешиваются в дела общественных спортивных организаций.

«Министерство спорта Украины уже пыталось сделать что-то подобное, но МОК по этому поводу выступил, и украинцы быстро отменили свои решения, понимая, что они на пороге дисквалификации», — добавил Колобков.

1 февраля стало известно, что сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами.

Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.