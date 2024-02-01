Захарова: запрет Латвии играть со сборными России — проявление расизма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о решении правительства Латвии принять закон о запрете проведения игр сборным своей страны с командами России и Беларуси.

«Это проявление расизма — ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», — цитирует Захарову «Чемпионат».

1 февраля стало известно, что сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами.

Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной.

Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.