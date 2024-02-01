Захарова: запрет Латвии играть со сборными России — проявление расизма
- РИА Новости
«Это проявление расизма — ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», — цитирует Захарову «Чемпионат».
1 февраля стало известно, что сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами.
Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной.
Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.
Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.