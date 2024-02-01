Сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами
Латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта в независимости от их статуса — выступают они под своими флагами или в нейтральном статусе.
Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной.
Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.
Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже