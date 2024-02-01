RT в Telegram
Подпишись

Сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами

Короткая ссылка
Сейм Латвии принял закон, официально запрещающий сборным играть против команд России и Белоруссии.

Латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта в независимости от их статуса — выступают они под своими флагами или в нейтральном статусе.

Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной.

Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить