Сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами

Сейм Латвии принял закон, официально запрещающий сборным играть против команд России и Белоруссии.

Латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта в независимости от их статуса — выступают они под своими флагами или в нейтральном статусе.

Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной.

Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже