На Олимпийские игры в Париже могут отобраться до 100 россиян

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что на Олимпиаду в Париже могут поехать до 100 российских спортсменов.

«До 100 человек могут отобраться на Игры. Но критерии допуска россиян меняются, так что это количество может поменяться», — приводит слова Морозова ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Лебедев назвал формальностью нейтральный статус россиян на Олимпиаде-2024.