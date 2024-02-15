Садулаев назвал странным решение отказать ему во въезде в Румынию
- РИА Новости
«Как-то странно получается: в Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было. Спасибо вам за поддержку, будем извлекать уроки и двигаться дальше. Всем нашим ребятам желаю удачи и, главное, без травм», — написал спортсмен в социальных сетях.
Садулаев признался, что «был заряжен, сфокусирован и готов» к участию в соревнованиях.
«Но прямо на границе мне отказали во въезде в Румынию — не понравилась моя виза», — добавил борец.
В коллекции 27-летнего Садулаева, помимо двух золотых медалей Олимпиады, пять побед на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы.
Первенство Европы проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Свищёв считает неприемлемым решение об отказе во въезде в Румынию Садулаеву.