Мамиашвили: Садулаев будет готовиться к квалификационному турниру ОИ-2024

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев будет проводить подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр в Париже.

«Абдулрашид Садулаев вернулся в Россию. Он теперь будет готовиться к отборочному соревнованию к Олимпийским играм 2024 года в Париже, которое пройдёт в Азербайджане. На сегодняшний день никаких препятствий для его участия в турнире нет», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

15 февраля стало известно, что Садулаеву отказали во въезде в Румынию в аэропорту Бухареста. Со слов офицеров, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида, однако борец по имеющейся визе уже был в Шенгенской зоне.

Российские вольники выступят на чемпионате Европы вдевятером.

Турнир проходит с 12 по 18 февраля в Бухаресте.

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