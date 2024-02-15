Россиянка Дадашева победила украинку Ливач в схватке за бронзу ЧЕ по борьбе

Россиянка Милана Дадашева нанесла поражение украинке Оксане Ливач в поединке за бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе 2024 года в Бухаресте.

Схватка в весовой категории до 50 кг завершилась со счётом 17:15 в пользу россиянки. После окончания боя спортсменки не пожали друг другу руки.

28-летняя Дадашева завоевала третью бронзу европейского первенства в карьере. На её счету также есть серебро молодёжного чемпионата мира.

Первенство Европы проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.