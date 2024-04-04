UWW не допустил борца Садулаева к отбору на Олимпиаду из-за поддержки СВО

Комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) не допустила борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру из-за поддержки СВО и принадлежности к обществу «Динамо».

«Решения относительно соответствия критериям были приняты комиссией на основе подробных отчётов о проверке, предоставленных независимым поставщиком разведывательных услуг», — говорится в заявлении UWW.

В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.

Ранее директор ЦСП Георгий Брюсов признался, что не ожидал решения не допустить Садулаева на лицензионный турнир.