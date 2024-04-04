Мамиашвили обсудит с руководством UWW недопуск Садулаева и Евлоева

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили встретится с руководством Объединённого мира борьбы (UWW) для обсуждения недопуска Абдулрашида Садулаева и Мусы Евлоева к турнирам.

«Президент ФСБР приведёт наши аргументы, в соответствии с которыми наши спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях. В том числе Садулаев и Евлоев», — приводит сообщение пресс-службы ФСБР РИА Новости.

В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.

Мамиашвили сообщил, что Евлоева не пускают на ОИ из-за плаката «Zа мир без нацизма».

Ранее сообщалось, что UWW не допустил Садулаева к отбору на Олимпиаду из-за поддержки СВО.