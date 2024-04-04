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Свищёв: каждый день слышим какие-то не отличающиеся логикой новости из МОК

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить борца Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира на Игры 2024 года.
Свищёв: каждый день слышим какие-то не отличающиеся логикой новости из МОК
  • РИА Новости

«К сожалению, мы каждый день слышим какие-то новости из МОК, не отличающиеся логикой и не отвечающие основным принципам международного олимпийского движения», — сказал Свищёв «Спорт-Экспрессу»

По словам чиновника, глава МОК Томас Бах многократно повторял, что спортсмены должны принимать участие в состязаниях безотносительно того, какую страну они представляют. Однако, заявляет Свищёв, это уже не первый случай отстранения россиян, несмотря на всё прежде сказанное.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что МОК не делал для России ничего хорошего.

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