Тарасова — о недопуске Садулаева: МОК не делал нам ничего, кроме плохого

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить борца Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира на Игры 2024 года.

«Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? Кроме плохого, нам ничего никто не делал, почему мы всегда ждём от них чего-то нормального, человеческого?» — сказала Тарасова ТАСС.

Она добавила, что российский борец был отстранён без «суда и следствия», поскольку МОК не объяснил свою позицию относительно отстранения спортсмена.

В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.

Ранее вице-президент ФСБР Вартерес Самургашев прокомментировал решение МОК не допустить Садулаева.