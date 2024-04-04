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Тренер Садулаева: пока не понимаем, о какой информации говорится в заявлении UWW

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов прокомментировал сообщение о том, что комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) не допустила борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру из-за поддержки СВО и принадлежности к обществу «Динамо».
Тренер Садулаева: пока не понимаем, о какой информации говорится в заявлении UWW
  • РИА Новости

«Конечно, Абдулрашид расстроен, он готовился к турниру, был настроен. Не ожидали, что в последний момент прилетит такая новость», — сказал Гацалов РИА Новости

Специалист отмечает, что такой поздний по срокам вердикт является крайне неприятным, ведь «можно было это решить заранее».

По словам тренера, у России есть резервы, благодаря которым Садулаеву удастся найти замену, но это не исключает того, что за право российского спортсмена участвовать в Играх следует бороться.

«Конечно, мы будем работать над тем, чтобы все ограничения с Садулаева были сняты», — резюмировал он.

Ранее директор ЦСП Георгий Брюсов признался, что не ожидал решения не допустить Садулаева на лицензионный турнир.

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