Тренер Садулаева: пока не понимаем, о какой информации говорится в заявлении UWW

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов прокомментировал сообщение о том, что комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) не допустила борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру из-за поддержки СВО и принадлежности к обществу «Динамо».

«Конечно, Абдулрашид расстроен, он готовился к турниру, был настроен. Не ожидали, что в последний момент прилетит такая новость», — сказал Гацалов РИА Новости.

Специалист отмечает, что такой поздний по срокам вердикт является крайне неприятным, ведь «можно было это решить заранее».

По словам тренера, у России есть резервы, благодаря которым Садулаеву удастся найти замену, но это не исключает того, что за право российского спортсмена участвовать в Играх следует бороться.

«Конечно, мы будем работать над тем, чтобы все ограничения с Садулаева были сняты», — резюмировал он.

Ранее директор ЦСП Георгий Брюсов признался, что не ожидал решения не допустить Садулаева на лицензионный турнир.