Тренер Садулаева: пока не понимаем, о какой информации говорится в заявлении UWW
- РИА Новости
«Конечно, Абдулрашид расстроен, он готовился к турниру, был настроен. Не ожидали, что в последний момент прилетит такая новость», — сказал Гацалов РИА Новости.
Специалист отмечает, что такой поздний по срокам вердикт является крайне неприятным, ведь «можно было это решить заранее».
По словам тренера, у России есть резервы, благодаря которым Садулаеву удастся найти замену, но это не исключает того, что за право российского спортсмена участвовать в Играх следует бороться.
«Конечно, мы будем работать над тем, чтобы все ограничения с Садулаева были сняты», — резюмировал он.
Ранее директор ЦСП Георгий Брюсов признался, что не ожидал решения не допустить Садулаева на лицензионный турнир.