Под бирюзовым флагом и без музыки Чайковского: МОК обнародовал основные правила участия россиян в парижской Олимпиаде

МОК не допустит российских и белорусских спортсменов к участию в параде во время церемонии открытия Игр в Париже, а завоёванные нейтральными атлетами награды не войдут в медальный зачёт. Также в комитете разработали флаг и гимн, которые будут использоваться во время награждения призёров соревнований. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти условия неправомерными и несправедливыми, а президент Федерации борьбы РФ Михаил Мамиашвили заявил, что они идут вразрез с Олимпийской хартией.

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома, которое состоялось 19 марта, сформулировал основополагающие принципы, касающиеся выступления на Олимпиаде в Париже так называемых индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), то есть представителей России и Белоруссии.

В документе, опубликованном на сайте организации и озвученном спикерами на онлайн-пресс-конференции, повторяются уже известные постулаты, появившиеся в декабре прошлого года. Но есть и принципиально новые моменты. Так, в последнее время многие ожидали решения по участию россиян и белорусов в параде атлетов в первый день Олимпиады.

Во вторник МОК дал исчерпывающий ответ на этот вопрос, и он отрицательный — «нейтралам» на мероприятие вход заказан. Как известно, команды — участницы Игр во время церемонии открытия прошествуют на лодках по Сене.

Также по теме «Это всё от безысходности»: МОК призвал государства воздержаться от участия в Играх дружбы в России МОК призвал участников олимпийского движения и государства не принимать участия в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре...

«AIN не будут участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия, так как являются индивидуальными спортсменами. Но им будет предоставлена возможность наблюдать за событием. Эта же схема применялась для независимых олимпийских спортсменов из бывшей Югославии на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне», — заявил Маклеод на пресс-конференции.

Награды, завоёванные «нейтралами», не будут учитываться в медальной таблице Игр, а на церемониях награждения в их честь будет играть «гимн», специально написанный для этой цели. По заявлению Маклеода, в МОК не хотели использовать уже известную музыку, как первый концерт Чайковского, звучавший в честь побед россиян на последних Олимпиадах. Вместо этого они постарались создать музыку, которая придала бы спортсменам «чувство достоинства» и поднимала настроение. Что касается флага, то им стало бирюзовое полотнище, на котором буквы AIN заключены в белый круг по центру. Оно будет использоваться исключительно во время награждений.

Как и сообщалось ранее, выступать «нейтралы» смогут лишь в личных турнирах, участие в командных дисциплинах не допускается. Одобрением заявок кандидатов и их вспомогательного персонала будет заниматься специальная комиссия из трёх человек — в неё вошли вице-президент МОК Николь Хевертц, двукратный чемпион НБА Пау Газоль и олимпийский чемпион по настольному теннису Ю Сын Мин. Им предстоит проверить соответствие кандидатов всем критериям допуска: отсутствие активной поддержки СВО и связей с военными структурами своих стран.

Никаких дополнительных деклараций, предполагающих осуждение военных действий, кандидатам в олимпийцы подписывать не придётся — только стандартную форму участников Игр наряду со всеми остальными спортсменами. При этом, как заявил директор департамента МОК по связи с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод на пресс-конференции, решение по россиянам, относящимся к спортобществам «Динамо» и ЦСКА, будет приниматься отдельно по каждому.

Заявлено, что на Играх в Париже смогут выступить не более 54 россиян (сначала была озвучена цифра 55, но впоследствии документ был подкорректирован) и 28 белорусов, однако в МОК сомневаются, что этот максимум будет достигнут. На данный момент отбор прошли 12 и семь атлетов соответственно, а ожидаемое количество составляет 36 и 22.

Окончательный список станет известен после того, как комиссия завершит свою работу и будут разосланы индивидуальные приглашения. К слову, за всеми AIN будут наблюдать как до Олимпиады, так и после её завершения. Однако какие могут последовать санкции за нарушение правил нейтральности, в документе не уточняется.

Сложно сказать, что в России удивились хоть одному из принятых решений, но тем не менее они не перестают вызывать возмущение. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их неправомерными, несправедливыми и неприемлемыми.

«Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными МОК на российских спортсменов, которые выступают в индивидуальном, так называемом нейтральном статусе, которых фактически принуждают отказаться от любой ассоциации со своей Родиной, со своей гражданской принадлежностью, со своей историей, культурой, со своим народом», — заявила Захарова во время традиционного брифинга.

Также по теме «Запредельный цинизм»: как в России отреагировали на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложит прекратить огонь на Украине на время проведения Олимпийских игр в Париже....

Президент Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили подчеркнул, что ограничения, наложенные на отечественных спортсменов, идут вразрез с основным документом МОК.

«Попробуйте сегодняшние решения из посиделок этой организации найти в Олимпийской хартии. Мы, как законопослушные люди и участники международного олимпийского процесса, должны соблюдать и подчиняться ей либо вообще не участвовать. Но в Хартии нет никаких ограничений и ярко окрашенных политических вещей! Олимпийская хартия — площадка, где нет места каким-либо пристрастиям», — приводит слова чемпиона Сеула-1998 Sport24.

Мамиашвили также отметил, что борцы ведут борьбу за олимпийские лицензии, но это не означает их автоматического выступления на Играх. Ехать или нет в Париж, решится позже.

В свою очередь, олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал не отказываться от участия в Олимпиаде.

«Если мы бойкотируем эту историю, мы проиграем. Вся страна и весь мир прекрасно понимают, из какой страны спортсмен. Мы как раз должны доказать всему миру, что нас санкциями и недопуском на мировую арену не сбить и не запугать. Владимир Владимирович [Путин] правильно сказал: «Кого вы хотите запугать, наш единый русский народ?» Это невозможно», — цитирует прославленного спортсмена ТАСС.