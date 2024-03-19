МОК не допустил россиян до церемонии открытия Олимпиады в Париже
- AFP
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«Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций, так как они нейтральные, но им дадут возможность прочувствовать это событие. Решение по церемонии закрытия будет принято позднее», — сказал директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод на пресс-конференции.
МОК допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Ранее в МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России к ОИ-2024 не будет.