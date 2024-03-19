Винер: такие унижения со стороны МОК — это плевок в лицо всему народу России

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала плевком в лицо всему российскому народу запрет для спортсменов из РФ участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Если кто и поедет туда, счастлив не будет. Такие унижения, как, например, невозможность попасть на церемонию открытия, — это плевок в лицо всему народу России через наших спортсменов», — заявила Винер РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет связана с Олимпиадой в Лос-Анджелесе в случае включения бокса в программу этих Игр.