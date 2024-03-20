Мамиашвили заявил, что решения МОК разрушают фундамент олимпийского движения

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрушает фундамент олимпийского движения.

«МОК принимает решения, которые не имеют никакого отношения к Олимпийской хартии. Не знают уже, что им делать. Они своими решениями разрушают фундаментальные вещи. Что ж, если они считают, что «лёд тронулся», значит, будем к этому готовиться», — заявил Мамиашвили РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала плевком в лицо всему российскому народу запрет для спортсменов из РФ участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже.