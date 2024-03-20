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Мамиашвили заявил, что решения МОК разрушают фундамент олимпийского движения

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрушает фундамент олимпийского движения.

«МОК принимает решения, которые не имеют никакого отношения к Олимпийской хартии. Не знают уже, что им делать. Они своими решениями разрушают фундаментальные вещи. Что ж, если они считают, что «лёд тронулся», значит, будем к этому готовиться», — заявил Мамиашвили РИА Новости

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала плевком в лицо всему российскому народу запрет для спортсменов из РФ участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже.

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