МОК не потребует от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО
- AFP
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Об этом сообщается на сайте организации.
МОК допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее МОК не допустил россиян до церемонии открытия Олимпиады в Париже.