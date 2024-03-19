МОК не потребует от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что не потребует от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.

Об этом сообщается на сайте организации.

МОК допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК не допустил россиян до церемонии открытия Олимпиады в Париже.