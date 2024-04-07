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Мамиашвили: шансов добиться раздрая среди отечественных спортсменов — ноль

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поделился мнением относительно российских спортсменов, которые продолжают выступать на международной арене.

«Я вижу, что сейчас на выступающих спортсменов навешиваются ярлыки. Я бы, честно говоря, поостерёгся это делать. Мы одна страна, одна команда — команда нашего лидера, главы государства», — сказал Мамиашвили ТАСС.

По его словам, недоброжелатели желают внести раздрай во внутрироссийские настроения, однако сделать это у них не получится.

«Они плохо знают русскую душу — шансов ноль» — сказал он.

26 марта Винер раскритиковала спортсменов за решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе и заявила: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Игры».

Ранее Даниил Медведев отреагировал на слова Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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