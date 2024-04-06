Окончательное решение по ситуации Садулаева будет принято в ближайшем будущем
«Поедет ли он на Олимпиаду? Мы сначала используем все возможные аргументы и окончательно примем решение, что нам делать дальше», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».
4 апреля в ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который проходит с 5 по 7 апреля.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее американский борец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже.