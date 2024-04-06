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Окончательное решение по ситуации Садулаева будет принято в ближайшем будущем

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о ситуации олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

«Поедет ли он на Олимпиаду? Мы сначала используем все возможные аргументы и окончательно примем решение, что нам делать дальше», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

4 апреля в ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который проходит с 5 по 7 апреля.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее американский борец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже.

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