Окончательное решение по ситуации Садулаева будет принято в ближайшем будущем

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о ситуации олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

«Поедет ли он на Олимпиаду? Мы сначала используем все возможные аргументы и окончательно примем решение, что нам делать дальше», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

4 апреля в ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который проходит с 5 по 7 апреля.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее американский борец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже.