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Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе

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Россиянки завоевали четыре лицензии на летние Олимпийские игры в женской борьбе на европейском квалификационном турнире, проходящем в Баку (Азербайджан).
Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе
  • РИА Новости

Надежда Соколова в полуфинальной схватке в категории до 50 кг победила немку Анастасию Блейвас.

Наталья Малышева в 1/2 финала в категории до 53 кг оказалась сильнее гречанки Марии Преволараки. 

В полуфинальных схватках Ханум Велиева одержала победу над украинкой Манолой Скобельской, а Алина Касабиева — над Марианой Кердиварэ из Молдавии.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Ирина Винер высказала мнение, что решение о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже должен принять специальный совет.

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