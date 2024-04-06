Поздняков: ОКР на стороне тех, для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация на стороне спортсменов для кого условия Международного олимпийского комитета (МОК) являются неприемлемыми.

«Необходимо прямо отметить, что ОКР — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

5 апреля Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Поздняков отметил, что спортсмены должны сделать личный выбор по участию в Олимпиаде.