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Поздняков: ОКР на стороне тех, для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация на стороне спортсменов для кого условия Международного олимпийского комитета (МОК) являются неприемлемыми.
Поздняков: ОКР на стороне тех, для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме
  • РИА Новости

«Необходимо прямо отметить, что ОКР — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

5 апреля Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Поздняков отметил, что спортсмены должны сделать личный выбор по участию в Олимпиаде.

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