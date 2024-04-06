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Поздняков отметил, что спортсмены должны сделать личный выбор по участию в Олимпиаде

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что российские спортсмены должны сделать личный выбор по участию в Олимпийских играх в Париже.
Поздняков отметил, что спортсмены должны сделать личный выбор по участию в Олимпиаде
  • РИА Новости

«Абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных, условиях», — написал Поздняков в Telegram-канале.

5 апреля Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что российские борцы в случае завоевания олимпийских лицензий будут рассматривать возможность участия на Олимпиаде в Париже.

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