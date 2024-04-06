Мамиашвили: российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что российские борцы в случае завоевания олимпийских лицензий будут рассматривать возможность участия на Олимпиаде в Париже.

«ФСБР полностью поддерживает политику президента России, и российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что, несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов всё равно уедут в сильнейшую державу — Россию», — цитирует Мамиашвили пресс-служба ФСБР.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

26 марта Винер раскритиковала спортсменов за решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе и заявила: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Игры».

Ранее Даниил Медведев отреагировал на слова Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.