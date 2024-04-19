Лайшев: послал бы НОК Украины ко всем чертям за призыв отстранить российских дзюдоистов

Экс-руководитель московского Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины отстранить 15 российских дзюдоистов от участия в чемпионате Европы в Хорватии.

С таким призывом украинские спортивные функционеры обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации дзюдо (IJF) накануне.

«Как говорил в своё время Николай Озеров: «Такой хоккей нам не нужен». Я бы сказал, что такое дзюдо нам не нужно, и послал бы их (украинцев) со своими требованиями ко всем чертям», — заявил Лайшев РИА Новости.

Он отметил, что международные спортивные организации прислушиваются к некоторым требованиям Украины, поскольку зависят от решений Соединённых Штатов Америки.

Также, по его словам, у Украины «сдали нервы».

«Украина сейчас истерит во всех областях, они не выдержали напряжения в этой ситуации. Как и международные организации, начиная с МОК. Они предали и Бога, и принципы олимпизма, и общечеловеческие принципы», — резюмировал он.

Ранее глава ФСБР назвал позорищем призыв Украины отстранить российских борцов от ОИ.