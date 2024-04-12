Глава ФСБР назвал позорищем призыв Украины отстранить российских борцов от ОИ

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допустить ряд борцов из России и Белоруссии к участию в летней парижской Олимпиаде 2024 года.

«К сожалению, мы видим эти унизительные вещи, позорище, в которое наших братьев превращает политическое руководство Украины, которые тиражируют эту унизительную процедуру», — сказал Мамиашвили.

По его словам, итоговое решение российских борцов о поездке на Олимпиаду не будет идти вразрез с интересами государства и «чаяниями» российского народа.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.