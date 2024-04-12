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Глава ФСБР назвал позорищем призыв Украины отстранить российских борцов от ОИ

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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допустить ряд борцов из России и Белоруссии к участию в летней парижской Олимпиаде 2024 года.
Глава ФСБР назвал позорищем призыв Украины отстранить российских борцов от ОИ
  • AFP
  • © LUDOVIC MARIN

«К сожалению, мы видим эти унизительные вещи, позорище, в которое наших братьев превращает политическое руководство Украины, которые тиражируют эту унизительную процедуру», — сказал Мамиашвили.

По его словам, итоговое решение российских борцов о поездке на Олимпиаду не будет идти вразрез с интересами государства и «чаяниями» российского народа.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.

 

 

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