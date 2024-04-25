AFP: российские фехтовальщики не прислали письмо с объяснениями своего неучастия в парижской Олимпиаде
AFP: российские фехтовальщики приняли решение не участвовать в ОИ в Париже
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С 26 по 28 апреля в Люксембурге пройдёт последний европейский квалификационный турнир к Олимпийским играм в Париже, однако российские спортсмены не заявились на состязания.
«К сожалению, ни российских, ни белорусских спортсменов не будет. Срок регистрации завершён. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснениями не было», — заявил Скарсо, слова которого приводит France24 со ссылкой на AFP.
Напомним, что Международная федерация фехтования приняла решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе.
Ранее конгресс FIE не поддержал предложение Украины отстранить Россию.