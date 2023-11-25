RT в Telegram
Подпишись

Конгресс FIE не поддержал предложение Украины отстранить Россию

Короткая ссылка
Членство России в Международной федерации фехтования (FIE) не будет приостановлено.

Конгресс FIE 25 ноября в египетском Шарм-эш-Шейхе не поддержал предложение Федерации фехтования Украины (ФФУ) наложить санкции на Федерацию фехтования России (ФФР), сообщает пресс-служба ФФР.

Уточняется, что ранее FIE большинством голосов приняла решение о возвращении фехтовальщиков из России и Белоруссии к международным стартам в нейтральном статусе.

Однако ведущие российские фехтовальщики, среди которых олимпийские чемпионы София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян, не были допущены.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

При этом Олимпийский комитет России (ОКР) пока ещё не получил официального приглашения от МОК на летние Игры 2026 года в Париже.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение о требованиях Международной федерации гимнастики (FIG).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить