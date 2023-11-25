Конгресс FIE не поддержал предложение Украины отстранить Россию
Конгресс FIE 25 ноября в египетском Шарм-эш-Шейхе не поддержал предложение Федерации фехтования Украины (ФФУ) наложить санкции на Федерацию фехтования России (ФФР), сообщает пресс-служба ФФР.
Уточняется, что ранее FIE большинством голосов приняла решение о возвращении фехтовальщиков из России и Белоруссии к международным стартам в нейтральном статусе.
Однако ведущие российские фехтовальщики, среди которых олимпийские чемпионы София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян, не были допущены.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
При этом Олимпийский комитет России (ОКР) пока ещё не получил официального приглашения от МОК на летние Игры 2026 года в Париже.
Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение о требованиях Международной федерации гимнастики (FIG).