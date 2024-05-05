Васильев: Украина утратила здравый смысл, требуя лишить россиян отбора к ОИ-2024
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«То, что у НОК Украины давно потерян здравый смысл, это очевидный факт. И обращать на него внимание не стоит, надо это всё воспринимать с улыбкой. В этой ситуации необходимо опираться на закон. Ключевая фраза — то, что это рекомендации МОК, а международные федерации по различным видам спорта вольны сами принимать решения», — цитирует Васильева РИА Новости.
5 мая стало известно, что Украина попросила МОК отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации.
Напомним, что девять российских гребцов примут участие в отборочном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия) 8—9 мая.
Ранее сообщалось, что 13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус.