Васильев: Украина утратила здравый смысл, требуя лишить россиян отбора к ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о заявлении Национального олимпийского комитета Украины об отстранении российских гребцов от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже.

«То, что у НОК Украины давно потерян здравый смысл, это очевидный факт. И обращать на него внимание не стоит, надо это всё воспринимать с улыбкой. В этой ситуации необходимо опираться на закон. Ключевая фраза — то, что это рекомендации МОК, а международные федерации по различным видам спорта вольны сами принимать решения», — цитирует Васильева РИА Новости.

5 мая стало известно, что Украина попросила МОК отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации.

Напомним, что девять российских гребцов примут участие в отборочном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия) 8—9 мая.

Ранее сообщалось, что 13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус.