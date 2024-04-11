Вопрос безопасности, забастовка профсоюза и загрязнение Сены: с какими сложностями столкнулись организаторы Игр в Париже

Крупнейший профсоюз Франции объявил забастовку на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Между тем в оргкомитете выразили уверенность, что соревнования по триатлону на Сене состоятся, несмотря на повышенный уровень загрязнения воды. Однако больше всего принимающая сторона опасается за безопасность. Поскольку местные полицейские и жандармы могут не справиться своими силами, на помощь им пригласили 2,5 тыс. коллег из других стран, а президент Эммануэль Макрон заявил, что нулевого риска применительно к террористическим актам не бывает никогда.

До начала Олимпийских игр осталось всего 3,5 месяца, однако организаторы уже сейчас испытывают большие сложности. Причём сталкиваются с ними в совершенно разных областях. Так, 10 апреля крупнейший профсоюз страны объявил о забастовке на время спортивного форума.

Коснётся она сферы здравоохранения, федеральных органов власти и органов местного самоуправления. Организация выдвинула целый ряд требований, среди которых возможность перехода на удалённую работу, компенсация за профессиональные ограничения, вызванные Играми, и даже долгосрочный наём.

Сообщается, что забастовка продлится с 15 апреля по 15 сентября и затронет не только ОИ-2024, но и Паралимпиаду.

Тем временем французские юристы выразили обеспокоенность переполненностью местных тюрем в преддверии соревнований. Под открытым письмом на имя министра юстиции страны Эрика Дюпона-Моретти подписались представители различных департаментов.

Они отметили, что в местах лишения свободы в настоящий момент содержатся 76 766 заключённых, тогда как рассчитаны они только на 60 719. Адвокаты опасаются: нахождение людей в таких условиях грозит опасными последствиями вплоть до массовых мятежей и суицидов. В качестве решения предлагается вернуться к практике, используемой во время пандемии коронавируса. Тогда во Франции досрочно освобождали преступников, которые скоро и так должны были выйти на свободу.

Если перейти к чисто спортивной программе, существуют реальные опасения, что не все из запланированных соревнований вообще состоятся. Хозяева всерьёз озабочены уровнем загрязнения Сены. Именно там должны оспорить медали триатлонисты. Экологическая организация Surfrider Foundation начиная с конца сентября прошлого года и по март текущего брала специальные пробы в реке. В результате 13 из 14 продемонстрировали превышение допустимого уровня кишечной палочки и других бактерий.

«Когда мы приняли решение, что это соревнование будет проводиться в водах Сены, знали, что это станет большим испытанием, однако у французских властей есть крупная программа инвестиций, и в том, что касается наследия, этот проект просто потрясающий», — заявил глава оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге.

К слову, он сам является трёхкратным олимпийским чемпионом в водном виде спорта — гребле на байдарках и каноэ.

Функционер выразил надежду, что турнир по триатлону состоится в срок, а также заявил о наличии некоего запасного варианта, если в планы принимающей стороны вмешаются непредвиденные обстоятельства. Одним из них он назвал повышение уровня воды, которое тоже способно негативно повлиять на её качество.

Этот фактор уже помешал организаторам вовремя приступить к репетициям церемонии открытия Олимпиады, часть которой пройдёт как раз на Сене. По ней должны будут проплыть лодки с участниками. Однако из-за половодья они в настоящее время просто не в состоянии пройти под мостами. Теперь первая репетиция вместо 8 апреля состоится только 27 мая.

«Перенос испытания никак не скажется на организации церемонии открытия. Речь идёт о том, чтобы провести испытание в навигационных условиях, наиболее приближенных к тем, которые будут в июле», — пояснили в оргкомитете.

Эта ситуация не прошла мимо президента страны Эммануэля Макрона. Ещё в феврале он обещал лично искупаться в реке, чтобы подтвердить: это совершенно безопасно. В апреле во время открытия центра водных видов спорта под Парижем он ещё раз подтвердил своё намерение.

«Я не имею привычки шутить о таких вещах», — цитирует Макрона «Р-Спорт».

Но показательно, что даже это мероприятие не обошлось без эксцесса. Специально для гостей, среди которых был и Макрон, прыгуны в воду устроили показательные выступления. Однако один из них неожиданно оступился и упал с трамплина прямо в бассейн. К счастью, обошлось без травм, а молодой человек порадовался тому факту, что хотя бы таким образом привлёк дополнительное внимание к своему виду спорта.

Но больше всего организаторы опасаются за безопасность. По заверению министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, явной террористической угрозы для Олимпийских и Паралимпийских игр сейчас нет.

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Но, чтобы не допустить её, приняты максимальные меры. Например, создано 11 специальных мобильных подразделений. Также сотрудникам полиции и жандармам «отменили 100% отпусков». Но, похоже, своими силами хозяева всё равно не справятся. Поэтому прибудут ещё 2,5 тыс. стражей правопорядка из других стран.

Ранее сообщалось, что Франция обратилась к 46 государствам с просьбой помочь в обеспечении безопасности. Среди них в основном члены Евросоюза, в частности Бельгия. Также соответствующие запросы отправили в Южную Корею, ЮАР, Индию и Австралию.

Несмотря на это, в СМИ появилась информация о возможном внесении изменений в программу церемонии открытия. Якобы во Франции опасаются случаев терроризма. А местные спецслужбы беспокоит, что часть мероприятия пройдёт на реке, где участники могут стать целями массированной атаки. Разведка, как сообщается, даже вынужденно усилила наблюдение за выходцами из Центральной Азии.

А Макрон, комментируя возможные угрозы, посетовал, что нулевого риска в вопросах терроризма не бывает никогда.

«Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы его (теракт. — RT) предотвратить. Так что могу вам сказать, что да, мы будем готовы. Мы уже готовы и будем готовы. По этой же причине мы многое адаптируем... Разумеется, мы делаем всё, чтобы подготовиться к церемониям открытия Олимпийских и Паралимпийских игр, а также к соревнованиям. В этом задействовано очень много агентов спецслужб, полицейских, жандармов и военных», — заверил президент.

Между тем уже появляется информация, какие условия для атлетов созданы в Олимпийской деревне. По данным СМИ, проживать в ней будет около 9 тыс. человек. При этом кровати, как и на предыдущих Играх-2020 в Токио, выполнят из переработанного картона, способного выдержать вес до 250 кг. А больше всего болельщиков позабавила новость о выделении участникам Олимпиады 300 тыс. презервативов.

В самом Париже на время проведения спортивного форума установят олимпийские кольца прямо на Эйфелевой башне. Их разместят на высоте примерно 60 м, а размер конструкции составит 29 м в ширину и 15 — в высоту. При этом её полностью изготовят из переработанной стали, произведённой во Франции.