В WADA ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что в Олимпийских играх в Париже с большой долей вероятности примут участие более 40 российских спортсменов.

«Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40. Для сравнения, в Токио приняли участие 330 спортсменов ОКР», — приводит ТАСС слова функционера, которые он сказал на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов спорта.

При этом Банька добавил, что организация предельно настороженно относится к российской антидопинговой системе.

«Несмотря на это, мы, конечно, скептически относимся к борьбе с допингом в России. Мы остаёмся очень бдительными, этому нас научила история», — добавил он.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.