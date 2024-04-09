RT в Telegram
Подпишись

В WADA ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян

Короткая ссылка
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что в Олимпийских играх в Париже с большой долей вероятности примут участие более 40 российских спортсменов.

«Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40. Для сравнения, в Токио приняли участие 330 спортсменов ОКР», — приводит ТАСС слова функционера, которые он сказал на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов спорта.

При этом Банька добавил, что организация предельно настороженно относится к российской антидопинговой системе. 

«Несмотря на это, мы, конечно, скептически относимся к борьбе с допингом в России. Мы остаёмся очень бдительными, этому нас научила история», — добавил он.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить