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Соревнования по триатлону на ОИ могут быть отменены из-за загрязнения воды в Сене

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Глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге поделился мнением об уровне загрязнения воды в Сене, где пройдут соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр 2024 года.
Соревнования по триатлону на ОИ могут быть отменены из-за загрязнения воды в Сене
  • РИА Новости

«Это одна из самых больших проблем. Правительство реализовывает большую инвестиционную программу, направленную на очищение воды в реке, и с точки зрения олимпийского наследия, этот проект просто фантастический», – цитирует Эстанге The Guardian.

Функционер выразил личную уверенность в том, что триатлон пройдёт на Сене, однако подчеркнул, что риск переноса или отмены действительно существует.  

 «Мы по-прежнему уверены, что триатлон пройдет согласно изначальным планам и у нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств. Окончательное решение о возможном запрете соревнований будет выносить Международная федерация. Конечно, это то, чего мы хотим избежать», – заявил Тони Эстанге.

Несколько дней назад в компании НКО Surfrider Europe отметили, что ни одна из взятых в сентябре 2023 года проб не соответствует европейским нормам в отношении качества воды.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию на Сене из-за сомнений в качестве воды.

Ранее Макрон подтвердил, что готов искупаться в Сене во время Олимпиады.

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