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Фесикова: буду болеть за Ефимову и за каждого нашего спортсмена, кто поедет на ОИ-2024

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Призёр Олимпийских игр в плавании Анастасия Фесикова сообщила, что планирует поддерживать спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже.
Фесикова: буду болеть за Ефимову и за каждого нашего спортсмена, кто поедет на ОИ-2024
  • РИА Новости

«Да, она понимает, что до Игр‑2028 в Лос‑Анджелесе ей будет доплавать тяжело, что Игры в Париже, скорее всего, её последняя Олимпиада. Зная Юлю, — всё может быть, терять ей нечего. Буду болеть за неё и вообще за каждого, кто поедет и будет выступать. Советую не осуждать», — цитирует Фесикову «Матч ТВ».

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.

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