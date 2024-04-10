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В World Athletics озвучили призовые за победу на Олимпиаде в Париже

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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) сообщила на своём сайте, что ввела призовые за победу на Олимпийских играх в Париже.
В World Athletics озвучили призовые за победу на Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости

«Общий призовой фонд в размере $2,4 млн был распределён за счёт доли доходов Международного олимпийского комитета, которую World Athletics получает каждые четыре года», — говорится в заявлении на сайте организации.

В сообщении также отмечено, что все средства пойдут на вознаграждение спортсменов, которые завоюют золотую медаль на каждом из 48 соревнований по лёгкой атлетике на Играх в Париже.

«Победитель на каждом из 48 соревнований по лёгкой атлетике в Париже получит $50 тыс.», — отмечается в заявлении.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Мизулина заявила, что спортсмены отдали свою жизнь на достижения и имеют право поехать на Олимпиаду. 

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