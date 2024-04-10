В World Athletics озвучили призовые за победу на Олимпиаде в Париже
- РИА Новости
«Общий призовой фонд в размере $2,4 млн был распределён за счёт доли доходов Международного олимпийского комитета, которую World Athletics получает каждые четыре года», — говорится в заявлении на сайте организации.
В сообщении также отмечено, что все средства пойдут на вознаграждение спортсменов, которые завоюют золотую медаль на каждом из 48 соревнований по лёгкой атлетике на Играх в Париже.
«Победитель на каждом из 48 соревнований по лёгкой атлетике в Париже получит $50 тыс.», — отмечается в заявлении.
19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее Мизулина заявила, что спортсмены отдали свою жизнь на достижения и имеют право поехать на Олимпиаду.