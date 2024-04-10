Мизулина — о словах Позднякова: спортсмены отдали свою жизнь на эти достижения

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась мнением относительно слов главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижских Играх теннисистов «командой иноагентов».

«Я бы не стала судить строго ребят. Они отдали свою жизнь на эти достижения, трудились, работали. Это их выбор, а дальше посмотрим. Не факт, что они поедут и не выйдут с российским флагом в итоге», — цитирует Мизулину «Спорт-Экспресс».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Дмитрий Васильев назвал заявление Позднякова о теннисистах слишком жёстким.