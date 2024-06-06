Захарова: у любителей спорта уже изжога от политизации Олимпиады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищной риторику мэра Парижа Анн Идальго перед Олимпийскими играми 2024 года.

«Мы занимаемся мониторингом политических новостей и видим продолжающуюся риторику, в частности от мэра Парижа. Чудовищную. У людей, обывателей, любителей спорта, фанатов и экспертов уже изжога от крайней степени политизации этого вопроса», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее сообщалось, что Никита Нагорный считает, что российскому спорту важно показать единение.