Захарова: у любителей спорта уже изжога от политизации Олимпиады
- РИА Новости
«Мы занимаемся мониторингом политических новостей и видим продолжающуюся риторику, в частности от мэра Парижа. Чудовищную. У людей, обывателей, любителей спорта, фанатов и экспертов уже изжога от крайней степени политизации этого вопроса», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.
Ранее сообщалось, что Никита Нагорный считает, что российскому спорту важно показать единение.