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Нагорный: важно показать, что мы выступаем, несмотря ни на какие условия

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный считает, что российскому спорту важно показать единение.

«Сейчас нам важно показать, что мы объединились всей страной в тяжёлое время. Важно показать, что мы выступаем, несмотря ни на какие условия. Мы продолжаем проводить и организовывать соревнования самого высокого уровня», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Многие федерации отстранили российских спортсменов от участия в международных турнирах из-за сложной ситуации в мире.

Ранее Вайцеховская раскритиковала Карякина за позицию по участию россиян в ОИ.

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