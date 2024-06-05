Нагорный: важно показать, что мы выступаем, несмотря ни на какие условия

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный считает, что российскому спорту важно показать единение.

«Сейчас нам важно показать, что мы объединились всей страной в тяжёлое время. Важно показать, что мы выступаем, несмотря ни на какие условия. Мы продолжаем проводить и организовывать соревнования самого высокого уровня», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Многие федерации отстранили российских спортсменов от участия в международных турнирах из-за сложной ситуации в мире.

Ранее Вайцеховская раскритиковала Карякина за позицию по участию россиян в ОИ.